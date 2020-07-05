"Это было бы что-то"

Даже после повышения прожиточный минимум не дотягивает до необходимого

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил советник министра социальной политики Николай Шамбир.

По его словам, нынешний прожиточный минимум составляет 50% от фактического, то есть для обеспечения нормального уровня жизни его необходимо вдвое повысить.

"Сейчас говорят, что нынешний размер прожиточного минимума маленький. Я абсолютно разделяю эту позицию. Министерство рассчитывает фактический размер прожиточного минимума, я не скажу, что он слишком большой, но на сегодняшний день утвержден прожиточный минимум на уровне 50% от фактического", - отметил советник.

По словам чиновника, "если бы мы вышли на уровень фактического прожиточного минимума, это было бы что-то".

Шамбир добавил, что резкое увеличение разрыва между фактическим прожиточным минимумом и тем, что установлен, начался в 2014 году.

Отметим, с 1 июля для основных социальных и демографических групп установлены следующие прожиточные минимумы: для детей до шести лет - 1859 грн; для детей в возрасте от шести до 18 лет - 2318 грн; для трудоспособных лиц - 2197 грн; для лиц, утративших трудоспособность - 1712 грн.

Ранее мы сообщали, с ростом прожиточного минимума повысились и социальные выплаты, в том числе и пособие по безработице.

Так, с начала этого месяца максимальные выплаты безработным составляют 8788 гривен. Минимальные остались прежними - 1000 гривен.

До этого премьер-министр Денис Шмыгаль предлагал лицам, состоящим на учете в Госцентре занятости, работу за 6-8 тысяч гривен - к примеру, класть брусчатку или быть озеленителем.

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