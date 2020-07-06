Рост безработицы в Украине, согласно данным Государственной службы статистики остановился, однако эксперты предупреждают о новой волне

Так, по подсчетам Госстата, в I квартале безработица составила 8,6% от трудоспособного населения, это на 0,1% меньше, чем в IV квартале 2019 года, передает «Сегодня».

По состоянию на 1 июня официально зарегистрировали более 510 тысяч безработных.

Отметим, только за первые 2 недели карантина число безработных выросло на 500-700 тысяч, за следующие две недели — в апреле — еще на 500-600 тысяч человек, и составило около 2,5-2,8 млн человек.

За первые полтора месяца карантина работу потеряли примерно 1,0-1,3 млн человек.

Последние две недели июня мы видим, что количество безработных не увеличивается.

Эксперты предупреждают, что даже если сейчас, по официальным данным, рост безработицы остановился, то радоваться рано. Главная волна безработицы еще впереди. К тому же летом, часть населения имеет возможность устроиться на сезонных работах. Часто работу в курортных городках можно найти прямо на месте.

Так, в теплицах по выращиванию овощей можно заработать 12 тыс. грн, поваром – 9 тыс. грн, горничной – 9 тыс. грн, садовником – 6 тыс. грн, продавцом еды на пляже – 13 тыс. грн. Соискателям сезонной работы стоит обращать внимание не только на зарплату, но и на соцпакет. Платить могут немного, но обеспечат жильем, питанием, форменной одеждой. Таким образом, можно выиграть за счет сокращения доходов.

Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский прогнозирует, что безработица в III квартале ожидается 9,1-9,2%.

"Рост числа безработных продолжится, так как рынок труда даже после ослабления карантинных ограничений продолжает находиться в состоянии "нокдауна", вызванного пандемией", – отметил эксперт.

Хуже настроен вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский. Он напомнил, что согласно прогнозу МВФ, безработных в Украине скоро будет почти в 1,5 раза больше, чем сейчас.

"Вследствие введения тотального карантина и массового возвращения трудовых мигрантов количество безработных, по моим оценкам, увеличилось в 2 раза – на 1,5-2 млн человек и достигло порядка 3-3,5 млн человек или 15-17% от трудоспособного населения. По обновленному прогнозу МВФ, количество безработных в Украине в 2020 году увеличится в 1,5 раза – с 8,5% в 2019 до 12,6% в 2020-м", - отметил экономист.

Эксперты также отмечают, что сейчас в Украине на рынке труда наступил диктат работодателя, а не работника. Поэтому сейчас не лучшее время менять работу. А тем, кто ищет место, не стоит ставить слишком высокие зарплатные требования.

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