НБУ круто змінив курс валют, долар і євро відлетіли в нокаут: що тепер буде з гривнею

Курс валют в Україні 6 липня отримає найпотужніший удар від гривні, долар і євро відкине назад відразу на кілька позицій.

Так, всього за вихідні стодоларова купюра втратила 0,85 гривні. А євро пішов ще далі: купюра стобанкнотная купюра впала на 15,25 гривень.

Національний регулятор на сьогодні встановив наступний курс валют:

Сто – 2717,16 гривень.

Сто євро – 3050,69 гривень.

Українці отримають плюс 38% до зарплати, розкрито скандальна деталь: "Підвищення призведе до..."

Підвищення мінімальної заробітної плати, про що нещодавно заявили чиновники, може призвести до справжньої катастрофи.

Про це заявив заступник голови Федерації роботодавців України (ФРУ) Сергій Біленький.

«Це збільшення до сьогоднішнього рівня на 38%. Якщо ми подивимося на показники розвитку економіки, промисловості, ВВП, на показники інфляції, то побачимо, що підстав для настільки значного збільшення немає», — зазначив він.

Біленький також уточнив, що сьогодні в Україні поки не спостерігається відновлення економіки від карантину, тому підвищення мінімальної зарплати може обернутися ще більшим ударом – малий бізнес може просто закритися. Або ж він просто піде в тінь ще більше, ніж це є сьогодні.

ЗНО-2020: рахувати бали будуть по-іншому, абітурієнтів попередили про важливі зміни

Из-за дистанційного навчання тим, хто здає ЗНО-2020, придумали поблажки.

Про це розповів виконуючий обов'язки директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

За його словами, в цьому році більше абітурієнтів зможуть отримати вищий бал (200), порівняно з попередніми ЗНО. Справа в тому, що із-за можливого зниження якості освіти в результаті різкого переходу на дистанційне навчання, влада вирішила зменшити пороговий бал для здачі тестів.

Бойко зазначив, що таке зниження вже було під час пробного тестування. Чиновник уточнив, що більше відчують це "істотна зміна" ті абітурієнти, які успішно складуть тести і опиняться на вершині рейтингової шкали.

Нагадаємо, що ЗНО-2020: українським випускникам озвучили неприємні новини, "першокурсники будуть..."

Як повідомляла Politeka, у Міносвіти розкрили, кому не треба готуватися до ЗНО, "в цьому році необов'язково...".

Також Politeka писала, що одеські випускники будуть здавати ЗНО.