Кто наиболее ощутит эти перемены

Из-за дистанционного обучения тем, кто сдает ЗНО-2020, придумали поблажки

Об этом в интервью «Зеркалу недели» рассказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

По его словам, в этом году больше абитуриентов смогут получить высший балл (200), по сравнению с предыдущими ЗНО. Дело в том, что из-за возможного снижения качества образования в результате резкого перехода на дистанционное обучение, власти решили уменьшить пороговый балл для сдачи тестов.

Бойко отметил, что подобное снижение уже было во время пробного тестирования. Чиновник уточнил, что больше почувствуют это "существенное изменение" те абитуриенты, которые успешно сдадут тесты и окажутся на вершине рейтинговой шкалы.

Ранее мы сообщали, выпускников предупредили о махинациях, связанных с ЗНО-2020. В Украинском центре оценивания качества образования заявили, что в сети орудуют мошенники, которые предлагают купить тетради для сдачи экзаменов с якобы правильными ответами.

При этом в Центре акцентировали внимание на том, что "слив" тестов невозможен, так как при их печати работает мощная система защиты, включая строгую конфиденциальность.

Правда, украинцы с сарказмом отнеслись к предупреждению, комментируя ситуацию в сети:

"Так это ж вы и продаете, хтось из вашей шоблы. А потом громче всех кричите - "пооожаааааар"

"ну кроме этого объявили о дистанционном обучении с сентября и сразу же пооткрывали кучу каких то частных дистанционных школ с уже полученными гослицензиями"

Напомним, после скандального решения Кабмина, в вузах взвинтили цены на контрактную форму обучения. Объясняя нехваткой финансирования, с сентября стоимость будет зависеть от расходов на подготовку студентов-бюджетников, а это 40-50 тысяч гривен.

К примеру, в Киево-Могилянской академии, по информации Минобразования, стоимость обучения составляет 18 799 гривен. Однако, в самом вузе решили подкорректировать цифру, естестенно, в сторону величения, подняв сумму до 56 000 гривен.

Напомним, что ЗНО-2020: украинским выпускникам озвучили неприятные новости, "первокурсники будут..."

Как сообщала Politeka, в Минобразования раскрыли, кому не надо готовиться к ЗНО, "в этом году необязательно...".