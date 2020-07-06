Курс валют в Украине 6 июля получит мощнейший удар от гривны, доллар и евро отбросит назад сразу на ряд позиций
Об этом сообщает Politeka.
Так, всего за выходные стодолларовая купюра потеряла 0,85 гривны. А евро пошел еще дальше: купюра в стобанкнотная купюра упала на 15,25 гривен.
Национальный регулятор на сегодня установил следующий курс валют:
- Сто долларов – 2717,16 гривен
- Сто евро – 3050,69 гривен
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Предполагается, что доллар может начать активно отыгрываться, поскольку в последний день торгов к полудню валюта поднялась до 27,1986 гривен за «вечнозеленый».
В то же время российский рубль покажет почти что «мертвую» динамику: всего 3,8592 грн за десять российских рублей.
Как известно, Смолий решил уволиться в первых числах поточного месяца, после чего доллар и евро резко взвинтили. За 24 часа американская валюта набрала 50 копеек, хотя все предыдущее время была почти в стабильном положении. Несмотря на это, украинцы решили массово ринутся в банки, чтобы избавится от гривны.
Экономические эксперты, скачок курса был обусловлен тем, что Смолий ушел в отставку из-за политического давления. На курс серьезно повлияли нерезиденты, которые начали избавляться от гривны и скупать доллары, в результате чего НБУ пришлось продать из резервов около 200 млн долларов.
Напомним, что Шмыгаль сделал важное заявление по поводу гривны, "уже в 20-х числах...".
Как сообщала Politeka, НБУ резко изменил курс валют, что будет с долларом после выходных: украинцам дали новый прогноз.
Также Politeka писала, что украинцам трижды пересчитают зарплату, появилось срочное заявление Кабмина: кто получит деньги.