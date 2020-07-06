НБУ круто изменил курс валют, доллар и евро улетели в нокаут: что теперь будет с гривной

Курс валют в Украине 6 июля получит мощнейший удар от гривны, доллар и евро отбросит назад сразу на ряд позиций.

Так, всего за выходные стодолларовая купюра потеряла 0,85 гривны. А евро пошел еще дальше: купюра в стобанкнотная купюра упала на 15,25 гривен.

Национальный регулятор на сегодня установил следующий курс валют:

Сто долларов – 2717,16 гривен.

Сто евро – 3050,69 гривен.

Украинцы получат плюс 38% к зарплате, раскрыта скандальная деталь: "Повышение приведет к..."

Повышение минимальной заработной платы, о чем недавно заявили чиновники, может привести к настоящей катастрофе.

Об этом заявил заместитель председателя Федерации работодателей Украины (ФРУ) Сергей Беленький.

«Это увеличение к сегодняшнему уровню на 38%. Если мы посмотрим на показатели развития экономики, промышленности, ВВП, на показатели инфляции, то увидим, что оснований для столь значительного увеличения нет», — отметил он.

Беленький также уточнил, что сегодня в Украине пока не наблюдается восстановление экономики от карантина, поэтому повышение минимальной зарплаты может обернуться еще большим ударом – малый бизнес может просто закрыться. Или же он просто уйдет в тень еще больше, чем это есть сегодня.

ВНО-2020: считать баллы будут по-другому, абитуриентов предупредили о важных изменениях

Из-за дистанционного обучения тем, кто сдает ЗНО-2020, придумали поблажки.

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

По его словам, в этом году больше абитуриентов смогут получить высший балл (200), по сравнению с предыдущими ЗНО. Дело в том, что из-за возможного снижения качества образования в результате резкого перехода на дистанционное обучение, власти решили уменьшить пороговый балл для сдачи тестов.

Бойко отметил, что подобное снижение уже было во время пробного тестирования. Чиновник уточнил, что больше почувствуют это "существенное изменение" те абитуриенты, которые успешно сдадут тесты и окажутся на вершине рейтинговой шкалы.

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