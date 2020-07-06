НБУ круто изменил курс валют, доллар и евро улетели в нокаут: что теперь будет с гривной

Курс валют в Украине 6 июля получит мощнейший удар от гривны, доллар и евро отбросит назад сразу на ряд позиций.

Так, всего за выходные стодолларовая купюра потеряла 0,85 гривны. А евро пошел еще дальше: купюра в стобанкнотная купюра упала на 15,25 гривен.

курс валют, обмен валют, курс доллара

Национальный регулятор на сегодня установил следующий курс валют:

Популярные статьи сейчас

Орбакайте показала семейную идиллию, Пугачевой повезло с внучкой и зятем: "видно, что дочка..."

Цена на газ резко взлетит, украинцев добили новыми суммами: "К новому отопительному сезону..."

Юная дочь Глюкозы заткнула за пояс детей Пугачевой, Киркорова и других звезд: "Она родилась с большим..."

Врачи спасают легендарного Вирастюка, что известно на данный момент: "Должны отрезать..."
Показать еще

Сто долларов – 2717,16 гривен.

Сто евро – 3050,69 гривен.

Украинцы получат плюс 38% к зарплате, раскрыта скандальная деталь: "Повышение приведет к..."

Повышение минимальной заработной платы, о чем недавно заявили чиновники, может привести к настоящей катастрофе.

Об этом заявил заместитель председателя Федерации работодателей Украины (ФРУ) Сергей Беленький.

«Это увеличение к сегодняшнему уровню на 38%. Если мы посмотрим на показатели развития экономики, промышленности, ВВП, на показатели инфляции, то увидим, что оснований для столь значительного увеличения  нет», — отметил он.

зарплата деньги гривна кошелек

Беленький также уточнил, что сегодня в Украине пока не наблюдается восстановление экономики от карантина, поэтому повышение минимальной зарплаты может обернуться еще большим ударом – малый бизнес может просто закрыться. Или же он просто уйдет в тень еще больше, чем это есть сегодня.

ВНО-2020: считать баллы будут по-другому, абитуриентов предупредили о важных изменениях

Из-за дистанционного обучения тем, кто сдает ЗНО-2020, придумали поблажки.

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

По его словам, в этом году больше абитуриентов смогут получить высший балл (200), по сравнению с предыдущими ЗНО. Дело в том, что из-за возможного снижения качества образования в результате резкого перехода на дистанционное обучение, власти решили уменьшить пороговый балл для сдачи тестов.

вно, зно, абитуриенты, в масках, тестирование, оценивание

Бойко отметил, что подобное снижение уже было во время пробного тестирования. Чиновник уточнил, что больше почувствуют это "существенное изменение" те абитуриенты, которые успешно сдадут тесты и окажутся на вершине рейтинговой шкалы.

Напомним, что ЗНО-2020: украинским выпускникам озвучили неприятные новости, "первокурсники будут..."

Как сообщала Politeka, в Минобразования раскрыли, кому не надо готовиться к ЗНО, "в этом году необязательно...".

Также Politeka писала, что одесские выпускники будут сдавать ЗНО.