Все, что нужно знать

Бывший заместитель министра образования Егор Стадный оценил возможную отмену ЗНО

Свой комментарий бывший чиновник дал в интервью "Новому времени".



По его словам, возможная отмена внешнего независимого оценивания для поступления на заочную форму или снижение веса ЗНО в целом при поступлении негативно повлияет на будущие кадры.

Стадный уверен, что исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет ошибается, считая, что конкурс не нужен при отсутствии конкуренции.

"Бывает, что при поступлении, особенно на инженерных специальностях или на атомной энергетике, например, больше бюджетных мест, чем абитуриентов. Или лицензионные объемы на контракт заоблачные в каждом университете, потому что это дань еще 2005−2007 годов. Шкарлет прямо заявляет, что если нет конкуренции, конкурс не нужен", – отметил бывший замминистра.

В пример он привел отрасль атомной энергетики:

"Представьте себе, на атомной энергетике учится человек, владеющий физикой на уровне седьмого класса. Что это означает для других студентов и вообще для страны? Многие первокурсники будут "плевать в потолок", – добавил он.

Ранее стало известно, что украинцам задумали облегчить поступление в ВУЗы, снизив порог прохождения ЗНО ниже 21 балла.

Замдиректора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что многим абитуриентам в 2020 году было сложно учиться и готовиться из-за эпидемии. Окончательное решение обещают принять до того, как дети получат официальные результаты.

Также мы сообщали, что Верховная Рада приняла законопроект, который позволит некоторым абитуриентам поступать в университеты без сдачи ЗНО.

Согласно документу, дети, которые проживают на временно оккупированных территориях (Крым и Донбасс) смогут поступить в украинские высшие учебные заведения без сдачи внешнего независимого тестирования.

Напомним, что Минобразования озвучило окончательный вердикт по ЗНО-2020, что нужно знать выпускникам.

Как сообщала Politeka, в Минобразования раскрыли, кому не надо готовиться к ЗНО, "в этом году необязательно...".

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