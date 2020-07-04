Бывший заместитель министра образования Егор Стадный оценил возможную отмену ЗНО
Свой комментарий бывший чиновник дал в интервью "Новому времени".
По его словам, возможная отмена внешнего независимого оценивания для поступления на заочную форму или снижение веса ЗНО в целом при поступлении негативно повлияет на будущие кадры.
Стадный уверен, что исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет ошибается, считая, что конкурс не нужен при отсутствии конкуренции.
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"Бывает, что при поступлении, особенно на инженерных специальностях или на атомной энергетике, например, больше бюджетных мест, чем абитуриентов. Или лицензионные объемы на контракт заоблачные в каждом университете, потому что это дань еще 2005−2007 годов. Шкарлет прямо заявляет, что если нет конкуренции, конкурс не нужен", – отметил бывший замминистра.
В пример он привел отрасль атомной энергетики:
"Представьте себе, на атомной энергетике учится человек, владеющий физикой на уровне седьмого класса. Что это означает для других студентов и вообще для страны? Многие первокурсники будут "плевать в потолок", – добавил он.
Ранее стало известно, что украинцам задумали облегчить поступление в ВУЗы, снизив порог прохождения ЗНО ниже 21 балла.
Замдиректора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что многим абитуриентам в 2020 году было сложно учиться и готовиться из-за эпидемии. Окончательное решение обещают принять до того, как дети получат официальные результаты.
Также мы сообщали, что Верховная Рада приняла законопроект, который позволит некоторым абитуриентам поступать в университеты без сдачи ЗНО.
Согласно документу, дети, которые проживают на временно оккупированных территориях (Крым и Донбасс) смогут поступить в украинские высшие учебные заведения без сдачи внешнего независимого тестирования.
Напомним, что Минобразования озвучило окончательный вердикт по ЗНО-2020, что нужно знать выпускникам.
Как сообщала Politeka, в Минобразования раскрыли, кому не надо готовиться к ЗНО, "в этом году необязательно...".
Также Politeka писала, что одесские выпускники будут сдавать ЗНО по-новому, озвучены правила: "не пустят на тестирование...".