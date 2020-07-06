Екссолістка групи «ВІА-Гра» Санта Дімопулос похвалилася розкішною фігурою у вбранні в сітку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, співачка позує лежачи на підлозі в наряді в сітку. Пікантні місця знаменитості прикриває крихітна білизна. Сама знаменитість водить руками перед камерою і посміхається.

На інших кадрах Дімопулос красується в строгому вбранні – плаття і піджаку, який вирішила надіти без білизни. Все це відбувається під красиву музику.

«Очей не відірвати», «Ви шикарна», «вогонь», «С*і! Дуже красиво знятий ролик», «ідеальна», «Чудова, як завжди», «моя богиня», «У будь-якому образі й вбранні ви прекрасні», «Я думала спочатку - Моніка Белуччі», — пишуть вони.

До цього ми писали, що Санта Дімопулос показала ідеальні вигини в розкішній сукні.

Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Санта була одягнена в червону сукню від знаменитого будинку моди Dior. Сукня червоного кольору ледь вмістило її пишні форми. Судячи по знімку, груди красуні практично вистрибує з корсета. Попри це, образ Дімопулос виглядає більше ніжним і жіночним, ніж вульгарним. Красуня залишила волосся розпущеним, що надало особливої пікантності фото.

Нагадаємо, що Дімопулос забула одягнути ліфчик і блиснула принадностями: «Шикарна».

Як повідомляла Politeka, мокра екс-ВІА Гра скаженіла з подружками на камеру: жаркі кадри веселощів.

Також Politeka писала, що Дімопулос у вбранні з вирізом показала неймовірну красу: «Позаземна».