Бывшая участница трио «ВИА Гра» Санта Димопулос сверкнула безупречной красотой на публичном мероприятии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Некоторые места обладают особой, сакральной энергетикой. Такими “местами силы” для меня являются пространства связанные нитями культуры и искусства с историей человечества…», - говорится в сообщении.

Также Димопулос рассказала, что посетила выставку популярного художника, который является автором одного из таких мест: он объединяет культуру и традиции Грузии.

Сама Димопулос при этом позирует в пиджаке и платье с вырезом. Поклонники звезды были в восторге, о чем свидетельствует «бум» в комментариях.

«Внеземная», «красотка», «как я вас люблю. Еще со времен виа гра..в вас какая-то внеземная магия», «принцесса», «красавица неописуемая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, экс-участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос похвасталась идеальном лицом вблизи и произвела фурор среди поклонников.

Так, звезда рассказывает, что у нее долгое время были проблемы с кожей, из-за чего она была вынуждена обратиться к специалистам. Однако после создания специального ухода, проблема решилась.

На самом снимке Димопулос позирует вблизи, демонстрируя безупречное лицо. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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