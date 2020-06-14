Украинская певица, экс участница группы ВИА "Гра" Санта Димопулос показала, как развлекается на вечеринке в Одессе
Об этом пишет Politeka.net., со ссылкой на Инстаграм-страницу знаменитости.
На выходных Санта Димопулус посетила Одессу, чтобы позажигать в одном из ночных клубов города под названием «Ибица». Компанию знаменитости составили преимущественно подруги, с которыми она танцевала и веселилась, а также фотографировалась.
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В разгар веселья пошел дождь и на кадрах видно, как Санта намокла, однако красотку это ничуть не смутило. Она продолжала тусить, несмотря на непогоду.
Обратим внимание, что пользователи сети не смогли оценить или как-то прокомментировать тусовку, так как она обнародована в разделе «Сториз».
Как сообщалось ранее, экс-участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос похвасталась идеальном лицом вблизи и произвела фурор среди поклонников.
Так, звезда рассказывает, что у нее долгое время были проблемы с кожей, из-за чего она была вынуждена обратиться к специалистам. Однако после создания специального ухода, проблема решилась.
На самом снимке Димопулос позирует вблизи, демонстрируя безупречное лицо. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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