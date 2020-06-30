Бывшая участница женской группы «ВИА Гра» Санта Димопулос сверкнула безупречной фигурой в роскошном платье

Свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Санта была одета в красное платье от знаменитого дома моды Dior. Платье красного цвета едва вместило ее пышные формы. Судя по снимку, грудь красотки практически выпрыгивает из корсета. Несмотря на это, образ Димопулос выглядит больше нежным и женственным, чем пошлым. Красотка оставила волосы распущенными, что придало особой пикантности фото.

За час пост звезды собрал почти 4 тысячи лайков. Не смогла смолчать Даша Астафьева, которая оставила сердечко под постом коллеги. В комментариях девушке оставили массу комплиментов.

«Какой шикарный образ, повеяло ароматами диора с ноткой жасмина и иланг-иланга», «Воу.. Впечатляет», «Роковая красотка», «Я думала CD это ваши инициалы а это Диор», «Очень женственная», «Девушка в красном», «Дива», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос поделилась фото, которые она сделала во время беременности. Девушка надела прозрачный наряд, который обтянул ее округлившийся животик. Образ певица дополнила шляпкой и розовым пиджаком. Стоит отметить, что выглядела Санта во время беременности превосходно. Известно, что она активно занимается спортом, что позволяет ей держать себя в форме.

Напомним, что Димопулос забыла надеть лифчик и сверкнула прелестями: «Шикарная».

Как сообщала Politeka, мокрая экс-ВИА Гра порезвилась с подружками на камеру: жаркие кадры веселья.

Также Politeka писала, что Димопулос в наряде с вырезом показала невероятную красоту: «Внеземная».