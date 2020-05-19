Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос показала идеальную фигуру без нижнего белья и рассказала о том, как стать успешным в современном мире

Украинская певица опубликовала новый полезный пост на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем Санта рассказала о том, как добиться успеха, используя ресурсы, которые предоставляет современный мир.

«Меньшая часть людей реально найдут информацию, и правильно ею воспользуются. Задумайтесь над этим. Абсолютно всё можно найти в бесплатном доступе… Что я хотела сказать всем этим? Чтобы вы стремились! Забыв про свой финансовый статус, город проживания, кто ваши родители и т.д. Вы сможете всё!», - вдохновила своих подписчиков звезда.

Свой длинный пост она сопроводила собственной фотографией, сделанной где-то на природе. На фото звезда сидит в плетеном кресле, позируя в тонком атласном платье бежевого цвета. Ткань тесно облегает тело красотки сверху, наглядно демонстрируя, что Санта решила не надевать под платье нижнее белье. Юбка также позволяет певице продемонстрировать свои стройные ножки.

Пост знаменитости собрал много комментариев.

«Как научиться носить лифчик? простите, не удержалась», «Наверное именно этих слов мне сейчас и не хватало!», «Умные люди - талантливы во всем, что они делают!», «Красивая Санта», «Вы суперски шикарная и восхитительная», «Классная моя девочка!», - пишут люди.

Напомним, экс-ВИА Гра Димопулос показала сына Джеджулы и дочь от мужа старше на 18 лет.

Как сообщала Politeka, знойная экс-ВИА Гра Димопулос осталась без одежды ради томного снимка на диване.

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