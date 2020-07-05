Українських пенсіонерів попередили про те, що правила отримання виплат, а також їх розмір змінилися

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Пенсійного фонду.

Так, з першого липня було проведено автоматичний перерахунок мінімальної пенсії. Це сталося із-за підвищення прожиткового мінімуму (з 1 638 грн до 1 712 грн). Крім того, змінилися також рівень надбавок і доплат, які були прив'язані до нього.

Крім того, пенсіонерів попередили про те, що розпочав роботу спеціальний портал Пенсійного фонду, завдяки якому можна буде отримати ряд послуг. Серед них:

Отримання онлайн-довідки ОК-5, ОК-7;

Подати анкету для внесення змін до реєстру застрахованих осіб;

Сформувати запит на підготовку документів;

Подати звернення;

Записатися на зустріч.

Як повідомлялося раніше, навіть після підвищення прожитковий мінімум не дотягує до необхідного. Про це заявив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

За його словами, нинішній прожитковий мінімум становить 50% від фактичної, тобто для забезпечення нормального рівня життя його необхідно вдвічі підвищити.

"Зараз говорять, що нинішній розмір прожиткового мінімуму маленький. Я абсолютно поділяю цю позицію. Міністерство розраховує фактичний розмір прожиткового мінімуму, я не скажу, що він дуже великий, але сьогодні затверджено прожитковий мінімум на рівні 50% від фактичного", - зазначив радник.

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