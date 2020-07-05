Російський комік і співак Артур Пирожков показав, як відпочиває з дружиною Анжелікою Реввою і донечкою Амелі на річці під Москвою

Як передає Politeka.net, зірка опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому на фоні води і мальовничого берега, потопаючого в зелені, ніжно обіймає своїх красунь.

Анжеліка постала в рожевій сукні з дрібним строкатим принтом, яка призібрана на талії таким чином, що здається, ніби дівчина вагітна - багато користувачів так і подумали. Зазначимо, пара вже виховує двох дочок 12 і 7 років.

На даному фото поруч з батьками молодша з дівчаток. Дівчинка в білому сарафані показала знак "миру" і посміхнулася у камеру, припавши до матері.

"Картина Реввіна «Припливли». 5 липня, 2020 рік", - з гумором підписав це фото Пирожков, чиє справжнє ім'я Олександр Ревва.

Користувачі кинулися обговорювати:

"І куди це цікаво припливли?)))🤗 Приємного вам відпочинку і дивовижних прогулянок 😘🌈🌈🌈💫"

"Шикарна картина 🔥"

"Прекрасний відпочинок! І не гірше, ніж за кордоном🔥"

"Картина Рєпіна "запеклися на спеці"🔥"

"Коли чекаєте малюка? Рада за вас від душі💋❤️"

"Які ви здоровські❤️❤️❤️ щастя, удачі🤗 ну і пацана звичайно"

Подібними фото поділилася у себе в Instagram і Анжеліка. Красуня позувала сама, млосно розсівшись у кріслі, із замріяним виглядом.

Варто відзначити, шанувальники і тут розгледіли у неї кругленький живіт, виклавши свої підозри в коментарях. Анжеліка, до речі, пожартувала у відповідь.

"Вагітна..." - "щільний обід)"

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