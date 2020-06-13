Жена шоумена Александра Реввы, более известного как Артур Пирожков, поделилась с подписчиками новой фотографией младшей дочери

На снимке Амели сидит спиной к камере, повернув голову, и смотрит в объектив, а к себе девочка нежно прижимает домашнего питомца.

На малышке белая футболка и джинсовый комбинезон с шортиками. Волосы Амели собраны в хвостик, а сама малышка выглядит чрезвычайно серьезной.

«Утро доброе», – подписала снимок жена артиста.

В комментариях подписчики не пожалели добрых слов в адрес крохи.

«Нереальная девочка, взгляд 🔥😍», «Ох какой взгляд 😂😂👍🏻», «Прелесть ❤️😍🔥», «Взгляд красивый 🔥», «Какой взгляд!!! В самую душу смотрит😍», – пишут под фото восторженные пользователи.

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На фото женщина позировала с распущенными волосами и в кофточке. Образ красавица дополнила легким макияжем и большими серьгами в виде колец.

«Я медленно, каждое утро, подхожу к нему на цыпочках... и .... распечатываю домашку...», - подписала снимок красотка.

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