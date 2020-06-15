Какая же она красотка

Жена комика Артура Пирожкова (настоящее имя - Александр Ревва) Анжелика показала роскошную фигуру в соблазнительном платье

Архивное фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Ревва была одета в красивое платье в цветах с глубоким декольте. Фото было сделано вечером где-то на отдыхе. Анжелика позировала на яхте, а на фоне были пальмы и причал. Красотка соблазнительно смотрела в кадр. Ветер задрал ее платье, но, похоже, девушку это не смутило.

«Как вообще так получилось, что половина июня уже прошла. Кааак?», - подписала фото Анжелика.

За час ее фото собрало более 3 тысяч лайков. В комментариях девушке оставили массу комплиментов.

«Анжелика, Вы ооочень красивая, счастья вам и вашей прекрасной семье», «Симпатичная девушка в симпатичном платьице!», «Красота писаная, а нет не писаная, а Артурина. Муж должен гордиться такой красоткой», «Невероятная женщина», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анжелика позировала на фоне скал в черном купальнике, который подчеркнул фигуру красотки. Ревва закрыла глаза от удовольствия и подняла руку вверх, показывая себя во всей красе. Стоит отметить, что для матери двоих детей у нее просто идеальная фигура.

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