Скандальна російська співачка Оля Бузова вирішила влаштувати жаркий танець під новий хіт українського продюсера Потапа

Як повідомляє Politeka, про це розповів сам продюсер у себе на сторінці в Instagram.

«А ось ця дівчинка, виграє від мене особисто слоган :БУЗОВУ НА ЄВРОБАЧЕННЯ», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Бузова виконує гарячий танець в одному топі й шортах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Красуня найвищого рівня», «вогонь», «бомба!», «Потап, ти єба**вся шоли 🤣я розчарувалася в тобі😆😆якби ти Настю відправив то так, але ніяк це дно», «ааххаххаах Боже», «Кайф», «Не сподівався її тут побачити», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Потап показав жартівливу пародію на популярну пісню Насті Каменських і здивував змінами у своїй зовнішності.

Відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко, який виступає під псевдонімом Потап, поділився забавним відео у своєму Instagram.

На кадрах він сидить в кафе і виконує пісню своєї дружини, Насті Каменських, Elefante. При цьому, для того щоб надати собі більшої схожості з одним з персонажів однойменного кліпу Потап вирішив зробити собі «хобот» з допомогою спеціальної маски. В результаті, його ніс став довгим, як у Буратіно.

Нагадаємо, Каменських на велосипеді й поранений Потап налякали зовнішнім виглядом: «Що з рукою».

Як повідомляла Politeka, спекотна Каменських на відпочинку блиснула бездоганною красою: «Потапу пощастило!».

Також Politeka писала, що щаслива Каменських без штанів подурачилась на камеру, Потапу всі заздрять.