Популярная украинская исполнительница Настя Каменских похвасталась невероятной красотой во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Пусть наши слова, мысли и поступки будут красивыми, как цветы», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Каменских позирует в одном купальнике и наряде в сетку, демонстрируя безупречную красоту. А на заднем фоне виднеется море. А во рту у звезды виднеется цветок

«Потапу повезло», вау, красотка», «бомбезная», «звездочка наша!», «Всё то, о чём мечтаешь Ты, пускай сбывается... Мечты:)))», «Красивыми как Настя Каменских!», «классная на фотке, супер», - пишут ее поклонники.

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Как известно, артистка Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях и за жизнью звезды следят как журналисты, так и множество поклонников.

Ранее Настя сталкивалась с проблемой лишнего веса, однако вовремя взяла себя в руки и теперь может похвастаться стройным и подтянутым телом.

На своей странице в Инстаграм певица нередко делится со своими поклонниками советами на тему спорта и правильного питания.

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