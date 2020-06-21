Известная украинская певица Настя Каменских похвасталась новым фото, на котором забыла надеть нижнюю одежду

Об этом передает Рoliteka.net со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Как известно, артистка Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях и за жизнью звезды следят как журналисты, так и множество поклонников.

Ранее Настя сталкивалась с проблемой лишнего веса, однако вовремя взяла себя в руки и теперь может похвастаться стройным и подтянутым телом.

На своей странице в Инстаграм певица нередко делится со своими поклонниками советами на тему спорта и правильного питания.

В этот раз Каменских показала новый кадр, на котором она светится от счастья, надев яркую футболку, но при этом забыв надеть штаны.

«Улыбнись и передай это ☺️😘», - подписала новый снимок певица.

Фанаты в восторге, всего за каких-то 30 минут они поставили почти 20 тысяч лайков и написали множество комментариев:

«Солнышко и Африке солнышко!🔥🔥🤟👏👌❤️🍀», «Красотка», «Настюша заметь меня пожалуйста люблю тебя😛😛😛❤❤❤❤», «Фигурка супер класс», «Боже, какая сладкая».

До этого Настя Каменских показала результат тренировок и рассказала, как держать тело в форме.

На фото Настя стоит в лосинах и топе, демонстрируя подтянутые формы. Наастя решила собрать волосы в узел, видимо собралась тренироваться или только закончила, ведь на фоне можно увидеть коврик для занятий. Каменских улыбалась на камеру, а образ дополнила стильными часами.

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