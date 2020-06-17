Почему она такая

Настя Каменских и Потап заставили поклонников изрядно понервничать

У себя в Инстаграм, не сговариваясь, звезды опубликовали фото, которые вызвали бурю обсуждений в сети, передает Politeka.net. Настя поделилась снимком, на котором стоит рядом с велосипедом. Судя по всему, вместо утренней пробежки артистка решила проехаться на велосипеде.

На фото красотка стоит в шортах и футболке. Она закрыла глаза и подняла вверх руку.

«Активное утро - мое любимое утро. А как начался день у вас? Кто во сколько проснулся?», - подписала фото звезда.

За день фото Каменских собрало более 120 тысяч лайков. В комментариях обратили внимание на проблему с рукой, которые возникли на фото. На снимке она выглядела неестественно длинной.

«Рука такая длинная», «А что с рукой?», «Что с рукой? Почему она такая длинная?», «Прогулка на велике с утра, это очень полезно. Так держать», «Какая же ты красивая», - пишут пользователи сети.

Поклонники Потапа тоже не стали молчать после того, как певец обнародовал видео, на котором красовался с разными ранениями и синяками. Видео посмотрели более 50 тысяч людей.

«Надеюсь это грим», «На Брюса Уиллиса похож», «Без приколов жить не может!», «Борода вам идет», - пишут поклонники артиста.

Напомним, что Каменских засветила лишнее во время прогулки в нежном образе: "Кольцо больше не надо".

Как сообщала Politeka, заспанная Каменских в домашнем виде сразила видом без макияжа: "Ты какой национальности?".

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