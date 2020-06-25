Потап показал шутливую пародию на популярную песню Насти Каменских и удивил изменениями в своей внешности

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, выступающий под псевдонимом Потап, поделился забавным видео в своем Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз), пишет Politeka.net.

На кадрах он сидит в кафе и исполняет песню своей жены, Насти Каменских, Elefante. При этом, для того чтобы придать себе большей схожести с одним из персонажей одноименного клипа, Потап решил сделать себе «хобот» с помощью специальной маски. В результате, его нос стал длинным, как у Буратино.

Сама Настя отреагировала на видео смеющимися смайликами.

Поклонники артиста также по достоинству оценили его чувство юмора.

«Капец, хорошо хоть не на лбу», «Ору», «Потап ты лучший, люблю», «Это просто ужас», «Не знаю, как реагировать», «Нос как у слона хобот», «Буратино превратился в мужчину», «У вас нос отклеился», «Боже, как страшно», «Так вот за что Настя полюбила!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Настя Каменских и Потап заставили поклонников изрядно понервничать.

У себя в Инстаграм, не сговариваясь, звезды опубликовали фото, которые вызвали бурю обсуждений в сети.

Настя поделилась снимком, на котором стоит рядом с велосипедом. Судя по всему, вместо утренней пробежки артистка решила проехаться на велосипеде.

На фото красотка стоит в шортах и футболке. Она закрыла глаза и подняла вверх руку.

Поклонники Потапа тоже не стали молчать после того, как певец обнародовал видео, на котором красовался с разными ранениями и синяками. Видео посмотрели более 50 тысяч людей.

Напомним, Каменских на велосипеде и раненый Потап напугали внешним видом: «Что с рукой».

Как сообщала Politeka, знойная Каменских на отдыхе сверкнула безупречной красотой: «Потапу повезло!».

Также Politeka писала, что счастливая Каменских без штанов подурачилась на камеру, Потапу все завидуют.