Від цих кадрів серце частіше заб'ється

Господиня найкрасивіших сідниць у світі Сьюзі Кортез блиснула головною гордістю в екстраміні білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Не можу дочекатися моїх нових фоток з сьогоднішньої фотосесії. Дуже-дуже особливі хлопці», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кортез позує в екстраміні білизні прямо посеред вулиці, елегантно завмерши на камеру і показавши, ніж її нагородила природа. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Оце засмаглі булки», «бомбезна», «фатальна красуня», «красотулька», «божественний вигляд!», «королівський розмір, Сьюзі», — пишуть вони.

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На фото красуня стала на коліна, розвернувшись спиною до камери. Кортес була у світлому білизна, яке майже не приховало "ідеальний горішок", який вона не соромилася демонструвати на камеру. Сьюзі спокусливо вигнулася, а волосся залишила зібраними у хвіст.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі.

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