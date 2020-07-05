Підвищення мінімальної заробітної плати, про що нещодавно заявили чиновники, може призвести до справжньої катастрофи

Про це заявив заступник голови Федерації роботодавців України (ФРУ) Сергій Біленький, передають «Українські новини».

«Це збільшення до сьогоднішнього рівня на 38%. Якщо ми подивимося на показники розвитку економіки, промисловості, ВВП, на показники інфляції, то побачимо, що підстав для настільки значного збільшення немає», — зазначив він.

Біленький також уточнив, що сьогодні в Україні поки не спостерігається відновлення економіки від карантину, тому підвищення мінімальної зарплати може обернутися ще більшим ударом – малий бізнес може просто закритися. Або ж він просто піде в тінь ще більше, ніж це є сьогодні.

«Сьогодні, за різними оцінками, рівень тінізації складає близько 40-50%, і це без підвищення. Якщо станеться таке підвищення, то, напевно, досить значна частина підприємців теж захоче "піти в тінь". Тому рівень тінізації ринку праці, ймовірно, ще більш зросте», — підкреслив він.

До цього ми писали про те, що в найближчий рік в Україні тричі підвищать мінімальну зарплату.

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 1 липня. У планах Кабміну в найближчий рік тричі підвищити мінімалку. При цьому перше підвищення заплановано вже на вересень 2020 року.

Так, згідно з затвердженим графіку, 1 вересня мінімальна зарплата в Україні зросте до 5 тисяч гривень (на цей час мінімалка становить 4,723 гривні).

На 2021 рік заплановано більше істотне підвищення. З січня зарплату хочуть підвищити до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 року – до 6,5 тисячі. За рік вона зросте більш, ніж на 1700 гривень.

Нагадаємо, що підвищення зарплат обернеться ударом для українців, є важливий нюанс: "Нинішні 6,5 тисяч будуть...".

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