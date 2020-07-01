В ближайший год в Украине трижды повысят минимальную зарплату

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 1 июля. В планах Кабмина в ближайший год трижды повысить минималку. При этом первое повышение запланировано уже на сентябрь 2020 года.

Так, согласно утвержденному графику, 1 сентября минимальная зарплата в Украине вырастет до 5 тысяч гривен (на данный момент минималка составляет 4,723 гривен).

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Стоит отметить, что на 2021 год запланировано более существенное повышение. С января зарплату хотят повысить до 6 тыс. гривен,  а с 1 июля 2021 года – до 6,5 тысяч. За год она вырастет более, чем на 1700 гривен.

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Отметим, что самое серьезное повышение минимальной зарплаты произошло в 2017 году. Тогда ее подняли в два раза – с 1600 до 3200 гривен.

Тем временем, экономические эксперты прогнозируют, что средняя заработная плата в Украине будет падать из-за пандемии. По прогнозам экспертов, в третьем квартале 2020 года она может упасть до 9,5 тысяч гривен (на 900 гривен меньше, чем во втором квартале).

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Кстати, ранее власти обещали также повысить зароботную плату украинским медикам. Повышение запланировано на сентябрь. В зависимости от категории медиков зарплата вырастет на 25%, 50% и 70%.

Напомним, что повышение зарплат обернется ударом для украинцев, есть важный нюанс: "Нынешние 6,5 тысяч будут...".

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