29-річна російська блогерша і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва, дружина співака Елджея, під личиною "зухвалої пацанки" виявилася фатальною красунею

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала новий, жіночний, образ.

Так, Настя зняла крупним планом обличчя і плечі. Дівчина зі стильною зачіскою з ефектом "мокрого волосся" і яскравим макіяжем подивилася в телефон під час зйомки. Сонячний промінь, що впав у цей момент їй на голову, надав деяку фантастичність кадру.

"@yaroslavtsev1 геній", - коротко підписала Івлєєва.

Шанувальники прийшли в захват від виду Насті, встигнувши за лічені хвилини поставити більше 80 000 лайків, а також прокоментувати її дивовижний лук.

"Господи яка нереалка 😍❤️"

"Насть, тобі дуже йде ефект мокрого волосся 🤤"

"Як завжди красуня😍❤️🔥"

"Занадто красива🤤"

"То сонце засліпило, чи ти така красуня🖤🔥🔥"

"Соковита 😍"

"на себе не схожа 🥺👉🏻👈🏻"

Раніше ми повідомляли, Івлєєва розбурхала фото, на якому постала в образі ельфійки. Дівчина оголила плечі, прилепила до вух відповідний декор і розмалювала обличчя золотистою фарбою.

Блогерша розпливлася в широкій посмішці і завзято подивилась кудись убік. Примітно, що на фото стоїть геометка - Нью-Йорк, що викликало масу запитань у користувачів, крім, звичайно, компліментів.

"Ну найкрасивіша жінка в цьому році❤️"; "Ельфійка Настюшка Небезпека"; "Боюся уявити чому тільки голову видно 😏"; "Прям Брітні у минулі часи 🧐😂"; "О боже😂"; "А шо вуха не справжні??"; "Здається пора повірити в існування ельфів😂♥️", - коментували в мережі.

Нагадаємо, Ивлеева з "Орла і Решки" розбурхала видом в екстремальному міні