Популярный российский исполнитель Элджей, супруг эксцентричной телеведущей Насти Ивлеевой, удивил выходкой в бассейне

Как известно, не так давно один из самых скандальных российских рэперов Моргенштерн выложил в сеть насмешливый ролик, адресованный Элджею. Свое видео артист опубликовал на своей странице в Инстаграм.

В ролике молодой человек понежился в пенной ванной со свечами с бокалом шампанского в руках. При этом сделал он это для того, чтобы высмеять в своей саркастичной и жесткой натуре, адресуя обращение коллеге после скандала, связанного с выходном клипа.

«Отныне «День Каддилака» — каждый день. А могли бы отметить вместе, Элджей», - написал под роликом Моргенштерн.

В свою очередь ответ Элджея не заставил себя ждать. Молодой человек выложил провокационный ролик на своей странице с краткой подписью: «пососи @morgen_shtern».

При этом рэпер вылил бутылку дорогого напитка прямо на ягодицы девушки, отдыхающей с ним в джакузи в пренебрежительном жесте. Похоже, артисты не помирились и по всей видимости клипа на новый трек ждать не стоит. Причем выходка Элджея возмутила фанатов – некоторые поклонники в недоумении, не ревнует ли супруга артиста к таким вот выходкам с практически раздетой девушкой.

«не пон,это че сейчас было 🗿», «Ивлеева не ревнует????», «Это адекватно в отношениях?», «Слава что ты сделал? А так балдёж», «Берёшь пример с Моргернштерна :) Молодец горжусь ,хоть на человека стал похож», «Нормальная ответочка 😂», «Вам бы вместе в ванну сходить 😂», «Это же Настя да? Скажи что Настя», «Мне одной кажется что это не *опа,а коленки ?))», «Настю и тут и в чбд показывают», «Ивлеева Покинула Чат, фу, как она это терпит», «А как же Настя?», «Ивлеева-я что для тебя какая-то шутка?».

Ранее в сети появились фото младшего брата популярного российского исполнителя Элджея (настоящее имя - Алексей Узенюк). У мужа Насти Ивлеевой из «Орла и решки» подрастает красавец-брат, который уже сегодня очень популярен среди молодежи.

Несмотря на то, что о семье рэпера известно мало, его младший брат Данила уже известен в узких кругах. Он ведет свой блог на YouTube, где рассказывает не только о брате, но и о проблемах Новосибирска, в котором он живет.

Судя по всему, молодой человек тоже планирует покорить шоу-бизнес. По его фото видно, что он уже имеет свой стиль, хоть и пытается подражать брату. Стоит отметить, что Элджей поддерживает теплые отношения с братом, помогает ему и поддерживает его начинания.

Напомним, что Ивлеева из "Орла и решки" приняла соблазнительную позу ради горячего кадра на авто: "Бомбита".

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