Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева, которая одно время снималась в программе «Орел и Решка», похвасталась игрищами с подругой на воде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«кххххххх😂😂😂😂 (кстати, как думаете что у Юлии Коваль между ног?кто отгадает тому Юлька рандомно скинет свой номер или 200 рублей- тут уже ей решать», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Ивлеева позирует вместе с подругой, которая катается на серфе. Слова знаменитости стали причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Что у нее между ног? Серьезно? Мда», «Кто-то, Элджей», «Ну, тут нужно подумать», «Красотка Настюха», «родимое пятно?», «Настя, причесон у тебя огонь! Очень идёт», «Наверное синяк», - пишут они.

До этого мы писали, что известная телеведущая Настя Ивлеева, которая долгое время вела проект "Орел и решка", показала, как выглядит в повседневной жизни.

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка сделала селфи, засняв себя крупным планом. Она сделала себе необычную прическу, закрутив волосы в гульки. На ногтях у Насти красовался необычный маникюр с длинными разноцветными ногтями. Образ она дополнила модными очками, напоминающими космическую тематику.

«Чикса», - подписала звезда снимок.

Напомним, что Ивлеева из "Орла и Решки" взбудоражила видом в экстремальном мини, Элджею крупно повезло.

Также Politeka писала, что Ивлеева из "Орла и решки" устроили "дикие танцы" и получила по голове: "Дураком быть...".

А еще Politeka сообщала, что Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним.