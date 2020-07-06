31-річна українська модель Міла Кузнєцова, учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019, відома своїм 13-м розміром грудей, разгорячила публіку зовнішнім виглядом і роздумами про літо

Як передає Рoliteka.net, пишногруда красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на тлі зелених заростей.

Так, Міла в зеленому платті з хвилюючою зоною декольте стояла перед кущем з червоними квітами, поклавши руки на пояс. Природньо, вся увага на вражаючих розмірів бюст красуні, який та без тіні збентеження демонструє.

Кузнєцова з легкою посмішкою зухвало подивилася в бік.

Дівчина написала в підписі до цього соковитого знімку, що значить літо для українців:

"Не дарма кажуть, що літо - це маленьке життя. Сьогодні я задумалася над тим, яку важливу роль відіграє літо у свідомості людей. Наприклад, майже завжди ремонт будинків/квартир/балконів/дач, ми починаємо саме влітку. Влітку ми їдемо за кордон, на море, до родичів. Відпустки беремо теж переважно влітку. Ми будуємо багато планів на три літніх місяці. Ми чекаємо літа, щоб почати нове життя або оновити старе... Ми шкодуємо, коли на календарі вже 20-ті числа серпня, про те, що літо скоро закінчиться. Літо представляється нам святом життя, з вибухом яскравих і позитивних емоцій. Ось таке маленьке життя...".

Користувачі погодилися з моделлю, засипавши її компліментами:

"Літо-підзарядка для нас😊😍"

"Вау красива 😘"

"так де фото в купальнику? треба вже роздягатися потихеньку"

"Вбивча 😍"

"Відмінно виглядаєте 💥💥💥"

"Дуже красива дівчина ❤️😍"

Нагадаємо, що українка з 13-м розміром побешкетувала посеред поля в одній білизні.

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