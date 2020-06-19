Украинская модель Мила Кузнецова, которая прославилась на конкурсе Miss Universe Plus Size-2019, показала свои выдающиеся формы

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала пикантное фото на своей странице в Instagram.

"Самый красивый наряд для девушки - это счастье! Носите его не снимая!", - заявила модель с 13-м размером.

На снимке красотка позирует на фоне реки и высоток в обтягивающем закрытом купальнике с экстремально большим декольте. Кажется, что Мила Кузнецова едва втиснула свою главную гордость в одежду. Для кадра она опустилась на одно колено и подставила бюст лучам солнцам. Пляжный образ довершили очки от солнца.

Пользователей социальной сети взбудоражил внешний вид модели. Они оставили множество комплиментов в комментариях:

"Я с тобой полностью согласна ❤️ У тебя очень красивый купальник 👍"; "🔥🔥🔥 формы просто огонь!"; "Действительно очень красиво, согласна лучший наряд".

Ранее стало известно, что Мила Кузнецова готовится к дебюту в смешанных единоборствах.

Отметим, модель совсем скоро планирует провести бой в клетке в сентябре 2020 года. Девушка поделилась, что планирует сражаться в Таиланде и уже нашла себе звездного тренера:

"Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова".

Напомним, что Мила Кузнецова показала гордость в бездонном декольте: "Кошечка".

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова пошалила посреди поля в одном белье: "Пышногрудая богиня".

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова выставила напоказ свою гордость: «Так бы тебя и…».