Украинская модель и участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова порадовала откровенными фото
Как пишет Politeka.net, красотка с 13 размером груди поделилась снимком на своей странице в Instagram.
Мила Кузнецова призналась в описании, что очень любит летнее время: "Лето - самая любимая пора года💜🧡💛💚❤ потому что тепло, зелено и у меня 21 июня день рождения".
Чтобы доказать свою любовь к лету, пышногрудая модель сфотографировалась посреди поля среди цветов подсолнуха. Она позирует на фоне природы в одном нижнем белье черного цвета. Волосы девушка собрала назад и придерживает их ладонью, чтобы поклонники смогли во всех подробностях рассмотреть ее главное достоинство под ярким украинским солнцем.
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Пользователи социальной сети похвалили Милу Кузнецову за новую работу и оставили много комлиментов в комментариях:
"Мила ти очень сексуально выглядишь в подсолнухах, класс, мне нравится"; "нет сомнений! лето - ваш сезон! Ваши волосы с пшеничным цветом напоминают об этом!"; "Где такие поля, с такими девушками?"; "Пышногрудая Богиня".
Напомним, что украинка с 13-м размером бюста показала свое сокровище в пикантном наряде: "В глаза бросается".
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