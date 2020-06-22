Украинская модель и участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова показала, как отпраздновала день рождения

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу знаменитости с 13-м размером груди.

В ролике Милы Кузнецовой видно, что празднование прошло в столичном Гидропарке. Модель провела свой день в окружении подруг и друзей. Главным угощением вечеринки стал большой торт с клубникой.

А позже девушки устроили жаркие танцы на берегу Днепра.

Отметим также, в ходе празднования главную гордость Кузнецовой украсили стразами.

«Как ярко девочки вы все красотули, видно что хорошо погуляли», «Какая у вас там крутая атмосфера, уверена отпраздновали вы очень круто», «У вас там было так круто 💣Все девочки огонь», - пишут в комментариях.

Как известно, Кузнецова родилась и выросла в Киеве. Известность она получила благодаря своей большой груди, которая, кстати, натуральная. Девушка активно продвигает себя в сети и на телеэкранах. Она участвовала в проекте «Модель XL», часто дает интервью журналистам, снимается для рекламы. Объем ее груди 115 сантиметров.

Несмотря на столь пышные формы, Мила активно занимается спортом, чтобы держать себя в тонусе.

Напомним, что украинка с 13-м размером пошалила посреди поля в одном белье.

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова разделась и выставила гордость в необычной позе: "Формы просто огонь".

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова едва втиснула достоинства в необычное платье: "Ещё немного и...".