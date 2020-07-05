Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Квартал 95", показала свіжий образ

На фото Марта була в білій блузці, яка трохи просвічувалася, а також джинсових штанях. Красуня руками взялася за талію і дивилася на камеру, демонструючи свою чарівну посмішку. В цей раз Адамчук вирішила показати себе в чорно-білих тонах і це додало образу особливого шарму. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Іноді починати потрібно не в понеділок, а в неділю", - написала Марта під фото.

Фанати, а також дружина Кошового, поставили майже 300 лайків і написали кілька коментарів:

"В старі часb понеділок - це був день жінок, в цей день вони могли робити все для себе. Тому, дійсно, на завтра тільки жіночі приємності", "Нереально красива", "Ох, яка краса", "Така свіжа".

Повідомлялося, що зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук похвалилася, що її нагородила природа.

Нову публікацію зірка оприлюднила у своєму мікроблозі Instagram.

Зокрема, зірка студії "Квартал 95" вирішила показати своїм шанувальникам, який сліпучою посмішкою її нагородила природа.

Яскравий знімок пекуча брюнетка Марта Адамчук доповнила білою сукнею з глибоким декольте і стильною зачіскою.

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