Звезда Студии «Квартал 95» Марта Адамчук поделилась черно-белым фото в чувственном образе
Артистка «Женского Квартала» опубликовала новый снимок в своем Инстаграм, передает Politeka.net.
На фото Адамчук позирует перед камерой в свободном черном халате, небрежно запахнутом на груди. Это делает образ звезды крайне соблазнительным.
Адамчук решила добавить своему образу громкий акцент: она надела повязку на глаз, состоящую из множества мелких и крупных камней и блесток. Аксессуар выглядит очень дорого и оригинально. Образ артистки также дополнила темная помада на губах.
«Иногда на все хочется закрыть глаза) Ну, хотя бы один) Но нужно все равно делать это красиво», - написала Марта.
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Ее поклонники тут же принялись комментировать снимок.
«Богиня, ты мне очень нравишься», «Мулен РУЖ», - пишут люди.
До этого мы писали, что Адамчук опубликовала серию фото в черном боди с открытой спиной. На снимке украинская знаменитость похвасталась красивой внешностью в разных ракурсах.
Красотка позировала, сидя на ступеньках. Ее шикарные волосы, немного скрыли лицо. Певица смотрела в камеру и улыбалась. От ее взгляда невозможно оторваться.
На другом фото звезда показала свою разрисованную спину. Модель выставила назад пятую точку и повернула голову, улыбнувшись. Джинсы на поясе смотрелись идеально.
Напомним, брюнетка из "Квартал 95" сразила наповал яркой внешностью в соблазнительном боди.
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