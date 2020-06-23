Звезда Студии «Квартал 95» Марта Адамчук поделилась черно-белым фото в чувственном образе

Артистка «Женского Квартала» опубликовала новый снимок в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото Адамчук позирует перед камерой в свободном черном халате, небрежно запахнутом на груди. Это делает образ звезды крайне соблазнительным.

Адамчук решила добавить своему образу громкий акцент: она надела повязку на глаз, состоящую из множества мелких и крупных камней и блесток. Аксессуар выглядит очень дорого и оригинально. Образ артистки также дополнила темная помада на губах.

«Иногда на все хочется закрыть глаза) Ну, хотя бы один) Но нужно все равно делать это красиво», - написала Марта.

Ее поклонники тут же принялись комментировать снимок.

«Богиня, ты мне очень нравишься», «Мулен РУЖ», - пишут люди.

До этого мы писали, что Адамчук опубликовала серию фото в черном боди с открытой спиной. На снимке украинская знаменитость похвасталась красивой внешностью в разных ракурсах.

Красотка позировала, сидя на ступеньках. Ее шикарные волосы, немного скрыли лицо. Певица смотрела в камеру и улыбалась. От ее взгляда невозможно оторваться.

На другом фото звезда показала свою разрисованную спину. Модель выставила назад пятую точку и повернула голову, улыбнувшись. Джинсы на поясе смотрелись идеально.

Напомним, брюнетка из "Квартал 95" сразила наповал яркой внешностью в соблазнительном боди.

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