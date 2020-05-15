Известная британская певица Дуа Липа показала необычный соблазнительный образ в коже

На фото красотка стояла в бюстгальтере и розовых штанах, спиной повернувшись к камере. Дуа повернула голову и смотрела в объектив, можно заметить, что волосы в этот раз были у певицы собраны в хвост. Фото получилось довольно соблазнительным и на нем можно рассмотреть пятую точку красотки, которую Липа выставила перед камерой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили четверть миллиона лайков и написали несколько комментариев:

"Вы прекрасны даже с этой непристойной вещью", "Омг, Рано", "Детка", "Люблю тебя".

Ранее мы сообщали, что известная британская певица Дуа Липа поздравила свою сестру Рину и поздравила ее с праздником.

На фото Рина стоит в джинсах, которые расстегнула и черно-салатовом топе. На втором сестры уже вместе, в маленьком возрасте. Девочки обнимали друг друга и улыбались на камеру. На третьем кадре красавицы уже в более зрелом возрасте, сделали селфи на телефон. Как можно понять, Рина сегодня празднует 19-летие, с чем ее и поздравила Дуа. Фото получились нежными и семейными.

Сообщалось,что британская певица Дуа Липа приняла участие в откровенной фотосессии.

На фото Липа стоит в шерстяной шапке и микро топе, прикрыв свою грудь руками. В кадр попала упругая загорелая кожа блондинки. Кроме этого Липа засветила свои татуировки. Сзади на руке у нее маленькая пальмочка, а на плече красуется цифра «245».

За день пост звезды собрал более 1,2 миллиона лайков. В комментариях Липе оставили множество комплиментов.

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