Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко побешкетувала під час нової фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Твоє життя — твоя історія. Пиши добре. Редагуй часто», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Євдокименко в наряді тілесного кольору і мініатюрних шортах проїжджає верхи на коні, після чого лягає їй на гриву і застигає заради пікантного кадру.

Після цього модель позує все в тому ж вбранні, але вже біля машини марки Mustang, демонстративно розкривши кофту. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Приголомшлива конячка», «приголомшливий вигляд! Красуня», «супер», «позаземний вигляд!», «тіло сама досконалість», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що модель Соня Євдокименко вразила відвертим чином на природі

Красуня опублікувала у своєму Instagram жаркі фото, зроблені під час відпочинку на галявині. Соня прилягла на підстилку, посадивши поруч свого улюбленця - білого і милого песика.

Модель одягла білий купальник, який наголосив всі її вигини. Пишні груди, струнка талія, і довгі ноги - від цієї фігури ніколи не відірватися.

На одному з кадрів Соня сперлася на руку, а її груди в купальнику ледь не вистрибнула назовні. Модель дивилася в камеру і посміхалася.

Навколо красуні можна помітити високі дерева з зеленим листям.

Нагадаємо, внучка Ротару задерла футболку і без сорому прогулялася по Києву: "Фігура просто нереальна".

Також Politeka писала, що пустотлива онука Ротару підняла кофту і показала, ніж її нагородила природа.