Дівчинку аж не впізнали

Шестирічна Ліза, дочка співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна, здивувала публіку ставленням до природи

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок дівчинки в Instagram опублікували відео, на якому Ліза здивувала своєю знахідкою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Дівчинка вийшла з кущів, тримаючи на долоньці сухий листочок:

"Потрібно виставити в Instagram, дивись, там така крапелька... з листком... діамант... Прям крапелька-крапелька", - захоплено похвалилася дівчинка, піднісши знахідку до камери.

Батько дівчинки похвалив: "Слухай, яка краса".

У підсумку, Ліза вирішує покласти листочок назад у кущі, щоб мурашки попили водички.

"Запам'ятайте, з вами Ліза-блогерша. Підписуйтесь, ставте лайки і заходьте на наш сайт, Максим!", - додала дівчинка, йдучи, хизуючись перед Галкіним, на що той зазначив: "У нас поки немає сайту".

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти юній зірці:

"Красуня Ліза ❤️Це у вас немає сайту, а у Лізи вже мабуть є 🤗"

"Ну природжена ведуча!😋👍👍"

"Ох, і артистка! 👍😀"

"Я її не впізнала..."

"Лизок, у тебе дуже добре серце. ❤️ Така чудова дівчинка росте. 👍"

"Таке дбайливе ставлення до природи👍"

"Незвичайна дитина!❤️"

Раніше ми повідомляли, Галкін показав, як їх з Пугачовою двійнята Ліза і Гарі висаджують кущ лаванди в саду.

На кадрах дівчинка детально описує те, що відбувається, показуючи роботу брата, кущ лаванди, приготований до посадки, а також пляшку з водою для поливу.

А ось Гаррі по-справжньому здивував. Поливаючи лаванду, він звернувся до рослині:

«Лавандочка, мила, виконай моє бажання. Я хочу, щоб я створив машину часу і телепортації. Будь ласка!».

Нагадаємо, що Максим Галкін з дітьми-підлітками від Пугачової змусив мережа кричати: "Макс, вибери мене!".

Як повідомляла Politeka, роздягнений Галкін показав, чим підкорив Пугачову: "Шикардос, Макс".

Також Politeka писала, що зовнішність Алли Пугачової кардинально змінилося за одну важку ніч: "Таке не забувається".