Ребенок посадил куст лаванды не просто так

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин с детства приучают своих детей к труду

В социальной сети Инстаграм звездные родители любят делиться успехами своих шестилетних двойняшек Лизы и Гарри, передает Politeka.net, и эти видео стабильно вызывают восторг публики.

В этот раз Максим опубликовал у себя запись, сделанную Лизой. Девочка снимает, как ее брат, пыхтя и сопя, копает в саду яму, чтобы посадить лаванду.

На видео девочка детально описывает происходящее, показывая работу брата, куст лаванды, приготовленный к посадке, а также бутылку с водой для полива.

При этом она успевает не только снять все происходящее, но параллельно приглашает поклонников подписываться на канал, ставить лайки и следить за судьбой лаванды. Гарри же, управляясь с лопатой, в шутку называет сестру блогершей, а также говорит, что «работа у нас такая: садить лаванду, поливать цветы и еще много чего».

После того, как куст лаванды занял свое место, Лиза резюмировала: «Так проходят наши веселые дни». А вот Гарри по-настоящему удивил. Поливая лаванду, он обратился к растению:

«Лавандочка, милая, исполни мое желание. Я хочу, чтобы я создал машину времени и телепортации. Пожалуйста!».

Поклонники остались в восторге от просмотренного видео, не поскупившись на комплименты юным блогерам.

Напомним, что Максим Галкин с подросшими детьми от Пугачевой заставил сеть кричать: "Макс, выбери меня!".

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