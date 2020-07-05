Марія Кравець, дочка української актриси зі студії «Квартал 95» Олени Кравець, вирішила підтримати флешмоб проти домашнього насильства

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Тренди…», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Маша позує з фільтром, який імітує побиття. У дівчини з'явилися синці під губою, біля носа та в районі очі. При цьому сама знаменитість зробила кілька знімків, які потрапили у відео – всі вони з різних ракурсів.

«Боже, хто це тебе так розмалював?», «магшот робочого характеру», «ого, ось це так!», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що участь у флешмобі також взяла дочка української виконавиці Олі Полякової Маша.

15-річна Маша Полякова попри свій юний вік активно розкручується в соцмережах і вже встигла завести невелику армію шанувальників. На цей раз дівчина вирішила налякати своїх передплатників знімком з закривавленим обличчям.

Так, Маша поділилася фотографією, зроблене під обкладинку гламурного журналу. При цьому на знімку є одна страшна деталь: з носа школярки йде кров. Очевидно, що знімок був відредагований, хоча сама Маша і запевняє, що справжня кров.

«Млинець місячні не звідти пххпхп. І до речі про кров справжня», - підписала фото дівчина.

Нагадаємо, дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку і показала свої джунглі.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Кравець з "Квартал 95" перетворилася на копію Ані Лорак після зміни іміджу.

Також Politeka писала, що Олена Кравець з "Квартал 95" приголомшила визнанням про юної дочки.