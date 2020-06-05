Дочь известной украинской актрисы Елены Кравец из "Квартал 95" Маша показала свежий летний образ

На фото красотка позирует в майке и и рубашке, которую она расстегнула. Образ Маша дополнила белыми джинсами, спрятав в их карманы руки. Кравец показала свою природную красоту, а также домашние растения, которые можно увидеть на фоне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Джунгли", - лаконично подписала кадр Маша.

Фанаты, включая жену Кошевого, поставили почти полторы тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Какая красотка", "Какая девочка", "Та ты что", "Откуда такая звезда упала", "Тебе идет этот образ", "Очень красивая в джунглях".

Сообщалось, что дочь звезды Студии «Квартал 95» Елены Кравец Маша показала стильный образ в коротеньком топе.

На фотографиях девушка позирует на улице на фоне живописного заката. Маша одета в черные брюки и короткий черный топ, который оставляет открытым ее подтянутый живот. Сверху девушка накинула бежевый кардиган, который она кокетливо приспустила, оголив одно плечо.

Сообщалось, что звезда Студии «Квартал 95» Елена Кравец трогательно поздравила с днем рождения свою старшую дочь Машу.

В своем Инстаграм Елена Кравец поделилась трогательным постом. Она опубликовала архивное фото, на котором ее маленькая дочь беззаботно лежит на диване и смеется.

Напомним, дерзкая дочь Кравец из "Квартал 95" забралась на мост ради эффектных фото

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