Популярная украинская актриса Елена Кравец, звезда "Квартал 95", рассказала, как и почему ее 17-летняя дочь живет без родителей

Елена Кравец во время своего интервью рассказала о том, как ее совсем юной дочери живется в дали от родителей, о ее воспитании и общении друг с другом. Во время специального шоу «Зе Интервьюер» ведущий Анатолий Анатолич затронул важную тему.

Вместе с участницами «Женского квартала» Елена рассказала о важных для себя вопросах. Так, она рассказала, что Машу (свою дочь) она не контролирует и не ограничивает, сейчас ее ребенок живет своей жизнью.

«Я не знаю, как она учится: с 7-го класса я не спросила ее об оценках. На выпускной пойду, конечно! Даже если его не будет, мы его сделаем. Я слишком ее люблю, чтобы разговаривать об оценках. С папой так же. Мы поговорили, и я объяснила, почему не стоит следить за успеваемостью, и почему это не коррелирует никак с успехом в жизни, а успех не определяет твое личное счастье, удовлетворение», - рассказывает Елена Кравец.

Телеведущая отмечает, что сейчас важны другие вещи, и это точно не оценки.

«Мы закрыли эту тему, поэтому говорим о других вещах: как она себя чувствует, нет ли у нее душевных болей, страданий, кризисов – может, ее что-то беспокоит или не знает, как поступить в какой-то ситуации. Но я первая не лезу, жду, пока она начнет, и мы вместе разбираемся в какой-то ситуации», - прокомментировала отношения с дочерью звезда.

Ранее мы рассказывали о том, что 17-летняя дочь Елены Кравец живет отдельно. По словам звезды "Квартала 95", такое решение далось нелегко, но все же она отважилась на такой шаг и отпустила дочь жить самостоятельно.

"Я крутая мама. Это было вынужденное решение. Наша большая семья была немного отягощена жилищным вопросом, и у меня закралась мысль, чтобы Маша жила отдельно. Мы начали искать возможности и эта возможность удивительным образом сама собой образовалась. Родители одной из подруг Маши позвонили мне и сказали: "Лена, мы знаем, что есть такая проблема, что вы хотите решить этот вопрос, а у нас есть решение. Давайте ваша дочь будет жить с нашей", - признавалась ранее Кравец.

Актриса студии "Квартал 95" также добавила, что сильно переживала за переезд родной дочери, но она уверена, что такой поступок поможет подростку быстрее повзрослеть.

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