Відома українська телеведуча Леся Нікітюк з подружками заспівали сміливу пісню

На кадрах Леся стояла між подружками в шортах і футболці. Поруч була блондинка в сукні, а з іншого боку ще одна дівчина - у штанях і топі. Дівчата під електронне піаніно заспівали пісню про собачку, яка справляв нужду і плакала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися десятки тисяч разів відео за 10 хвилин, а також написали безліч коментарів:

"Це - шедевр!!!! У мене немає слів!!! Клас", "що це за черговий шедевр?", "Жесть. Це що таке було. Фу", "Це що за черговий шедевр?", "Я ридаю", "Леся, пора дорослішати", "Цікаво,що спонукало до такого запису тріо з такою несамовитою піснею?".

Повідомлялося, що популярна українська телеведуча Леся Нікітюк забула про сором і блиснула бездоганними формами в латексному вбранні.

«Діти, закривайте очі. У нас серйозна гра», — зазначила ведуча.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Никитюк позує перед дзеркалом в яскравому латексному боді, демонструючи розкішну фігуру. Спершу зірка позує близько від дзеркала, а потім відходить і починає крутитися, демонструючи неймовірну фігуру.

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