Популярная украинская ведущая Леся Никитюк сверкнула безупречной фигурой во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, звезда отдыхала на Трухановом острове, демонстрируя невероятные ноги в элегантном купальнике. Кроме того, формы ведущей также прикрывал роскошный топ.

На других кадрах Никитюк куда-то идет, поднимая камеру и демонстрируя нереальную красоту. Фильтр Instagram лишь подчеркивал ее внешность.

Уточним, что кадры звезда никак не подписала. А ее поклонники не смогли ничего сказать, хотя явно напрашивалось сравнение с Олей Поляковой и ее «ногами от ушей».

До этого мы писали о том, что Никитюк посоревновалась в хозяйственности с легендарной моделью из Италии. Так, звезда Украины решила похвастаться домашним борщом.

На снимке Никитюк позирует с блюдом, предложив поклонникам оценить, чье блюдо лучше.

На первом снимке позирует популярная итальянская модель Кьяра Ферраньи, которая демонстрирует на камеру котлетки с гарниром.

На втором фото позирует сама Леся. Ведущая гордо демонстрирует целый казан настоящего украинского борща. Одета она при этом очень по-летнему – в короткий черный топик на бретельках с глубоким декольте.

Напомним, Никитюк попала в беду прямо во время съемок: "Меня засосало...".

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