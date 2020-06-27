Леся Никитюк решила посоревноваться в хозяйственности с популярной итальянской моделью
Известная украинская ведущая похвасталась своим борщом у себя в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Леся опубликовала две фотографии и предложила своим подписчикам выбрать на них более вкусное блюдо.
На первом снимке позирует популярная итальянская модель Кьяра Ферраньи, которая демонстрирует на камеру котлетки с гарниром.
На втором фото позирует сама Леся. Ведущая гордо демонстрирует целый казан настоящего украинского борща. Одета она при этом очень по-летнему – в короткий черный топик на бретельках с глубоким декольте.
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«Как думаете что вкуснее?», - поинтересовалась Леся.
Ее подписчики тут же принялись комментировать пост. По их мнению, побеждает явно борщ.
«Конечно же борщик», «Та что на 2 фото казан держит», «Ну думаю БОРЩ вне конкуренции», «Леся вы как всегда прекрасны, даже с таким грубым казаном борща!», «Леся вкуснее!! Ну а потом борщ Лесин», «Сравнили две плюшки и казан борща», - пишут люди.
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"Ведущая исследовала редкий вид болота в Украине, которое затягивает. И так увлеклась прогулкой по болотистой местности, чуть не утонула прямо на глазах съемочной группы!", - писали в сети.
Напомним, Никитюк попала в беду прямо во время съемок: "Меня засосало...".
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