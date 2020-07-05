32-річна російська актриса Крістіна Асмус, яка нещодавно оголосила про розлучення з коміком Гаріком Харламовим, пустилася у всі тяжкі

Як передає Politeka.net, красуня поділилася пікантним знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в довгому червоному пеньюарі, лежачи на животі на білосніжних простирадлах.

Крістіна поставила перед собою тарілку з малиною і замріяно подивилася в камеру.

"Це свавілля! Чому немає смайлика малини?! Я вимагаю поправок! 😂 І щоб смайлик веселки нікуди не подівся 🤪🤦🏼‍♀️ А яких смайликів в телефоні не вистачає вам? 📲💭", - поділилася своїми бідами актриса.

Варто відзначити користувачі неоднозначно поставилися до опублікованого фото. Деякі припустили, що Крістіні без Гаріка дуже самотньо, тому вона привертає до себе увагу такими відвертими кадрами.

"Заздрю... У мене до таких проблем ще черга не дійшла ("

"Дружина графа Дракули 😈"

"Зроби фотки на грані фолу"

"Сама як ягідка🍓"

"так-так, але якось неприродньо для тебе. Треба було ноги розсунути😂"

"Гаріка не вистачає!"

"Мабуть одне з найневдаліших фото 😔"

"Вибачте, звичайно Христиночко, але так часто Ви стали викладати свої недвозначні фото, таке відчуття або Гаріка дражните, який скарб він втратив або нареченого шукаєте, Вам мені здається дуже самотньо і сумно😞"

Раніше ми повідомляли, Асмус розбурхала знімками з ванної. Роздягнена, з мокрим волоссям, Крістіна зняла себе крупним планом - не засвітивши нічого зайвого, але в той же час даючи багату їжу для нескромних фантазій.

Нагадаємо, Асмус поставила жирну крапку в скандалі про розлучення з Харламовим.

А ще Politeka писала, що скандальна Асмус після заяви про розлучення заговорила про тест на батьківство.

Також Politeka повідомляла, що розлучення Асмус і Харламова, стало відомо про грандіозну брехні.