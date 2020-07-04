Популярная российская актриса Кристина Асмус после скандала с разводом со звездным мужем решила показаться без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон», - говорится в сообщении.

Асмус также уточнила, что делала это на телефон, который у нее был в скандальном фильме под названием «Текст».

«Во время съёмок фильма «Текст», у меня было задание от режиссёра @klim_shipenko наполнить игровой телефон своими фотками 📱🎬 Они были разными - и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной.. Так что это не я, это Нина!! ))))) 🛀🏻 В фильм, правда, по-моему только в ванной вошли 😂 Остальное вырезали на монтаже, в хрон не влезало 😂», - подчеркивается в тексте сообщения.

Уточним, что на опубликованных снимках Асмус сидит с мокрыми волосами в ванной, демонстрируя нереальную красоту. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Понеслось», «Вы очень симпатичная девушка», «ну да раньше только Харламов фотографировал», «А может предпоследний раз делаешь такое фото, там два кадра в карусели», - пишут они.

Напомним, Асмус поставила жирную точку в скандале о разводе с Харламовым.

А еще Politeka писала, что скандальная Асмус после заявления о разводе заговорила о тесте на отцовство.

Также Politeka сообщала, что развод Асмус и Харламова, стало известно о грандиозной лжи.