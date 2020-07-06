Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер здивувала формами в незвичному одязі

Зірка кожен раз вражає ідеальними формами в різних вбраннях, пише Politeka.net. Завдяки фігурі зірка завоювала масу поклонників по всьому світу.

В одній із фан-груп з'явився знімок Дженнер, на якому вона постала в спокусливому вбранні. Красуня натягнула на груди топ з довгими рукавами і глибоким декольте. Наряд мав бахрому і виглядав, чесно кажучи, якось дуже неакуратно, наче ганчірка.

Така ж спідниця ледь прикрила інтимні місця знаменитості і мала рвані кінці.

Модель зробила акуратну зачіску, убравши волосся назад. У вухах зірки блищали довгі сережки.

Кайлі позувала біля стовпа з ієрогліфами, вона дивилася в камеру, злегка посміхнувшись

"Ласкаво просимо в Єгипет ✨", - написали автори посту.

За 16 годин пост зібрав близько 2000 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі обсипали красуню компліментами за такий гарячий образ.

"Єгипетська принцеса", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в корсеті тілесного кольору частково з сіточки. Красуня стояла на тлі вішалок з одягом і трималася за свої груди, які були без білизни. Волосся Дженнер залишила розпущеним, а сама відвела погляд від камери.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер опублікувала фото на якому позує з сестрою, Кедалл, в чорних вбраннях.

Бізнесвумен вбралася в блискуче боді з відкритою спиною. Наряд обтягнув досконалі форми Кайлі. Тонка талія, пишні груди і стегна - вона просто досконала.

А Кендалл вибрала чорний атласний ліфчик і чорні атласні трусики.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер притиснулася пишними принадами до розкішної сестричці

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер в образі звабливої білявки побешкетувала в ліжку

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