Відомий бодібілдер Сергій Глушко, чоловік Наташі Корольової, показав кумедний момент, здивувавши всіх
На фото Тарзан (псевдонім Сергія) заліз зверху свого друга, який нагнувся, демонструючи свої м'язи. Глушко посміхався і показував два пальці, що означають "мир". Парочка позувала на тлі високі і веселилася як могла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Фанати не написали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "Наташа не ревнує?".
Раніше ми повідомляли, що російський шоумен і стриптизер Тарзан, який більше 17 років живе з Наташею Корольовою, показав, як проходиd їх розпис у Рагсі.
Відео з весільної церемонії він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На архівному відео відображений момент, коли артисти підписують свідоцтво про шлюб. Королева одягнена в розкішне весільне плаття з великим декольте.
Повідомлялося, що чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко, відомий як Тарзан, пограв м'язами перед дзеркалом.
Тарзан виставив напоказ свої накачані руки, одну з яких прикрашав чорний браслет.
Чоловік Корольової також був у сірих шортах, сірому капелюшку і в стильних окулярах.
У такому вигляді Глушко позував в ліфті, навівши на дзеркало камеру. Артист посміхався і виглядав задоволеним життям.
Нагадаємо, Корольова і Тарзан пустилися у всі тяжкі, забувши про віці
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А ще Politeka повідомляла, що безсоромний Тарзан вирішив повеселитися без Королевою, кадри застілля