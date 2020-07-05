Американська фітнес-модель Ана Чері показала всю себе в ніжно-рожевій прозорій білизні з мережив

Фітнес-модель родом з міста Анахайм отримала популярність в інтернеті завдяки своїй зовнішності, підтягнутій фігурі і її аудиторія жадає нових кадрів кожен день все більше. Будучи рекламним представником спортивного одягу, Ана не соромиться показувати себе в різному образі. При цьому позувати в білизні Чері навіть любить - в її профілі вже багато нових фото,пише Politeka.

В цей раз Ана підкорила видом в рожевому мереживній білизні. Причому прозорий ліфчик і трусики чи прикрили її пишні форми на останньому кадрі, який опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Зазначимо, модель активно займається собою, розповідає про схуднення, а також любить записувати мотивуючі ролики для тих, що худнуть фанатів. Також Ана рекламує білизну на собі, підкреслюючи тим самим власні досягнення. При цьому фітнес-тренер любить займатися вдома, тому в її Инстаграме багато досить пікантних кадрів.

Також Ана показала незвичайне фото, зроблене на відпочинку.

Позуючи в чорному бікіні, сполученим з ліфчиком тонкими зав'язками, дівчина вирішила частково бсросить верх. При цьому Ана прикрила ліву груди квітками і підняла струнку ніжку вгору. В тон купалньику Чері взулася на масивних підборах.

«Дуже смішно», «це виглядає божественно, така зухвала😍😍😍», «Ти наче вогонь, дівчинка знаєш свою справу🔥🔥🔥🔥🔥», «Я люблю квіти, квіти❤️», «Де ти взяла ці черевики», «І де ти взяла цей купальний костюм»,«З кожним днем ти стаєш все більш неслухняною», «Дівчина ти така красива !!! О, мій бог», - написали користувачі.

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