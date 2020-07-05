Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала незвичайний образ, посвітивши самим соковитим

На фото Рэтчфорд позувала в леопардовому боді, яке подчернкуло п'яту точку красуні. Ебі стояла спиною до камери і демонструвала своє багатство, роблячи знімок дуже спекотним. Модель залишила волосся розпущеним, а для більш соковитого виду, палець розташувала на губах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати коментарі або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Не зупиняйся".

Раніше ми повідомляли, що невтомна Ебі Рэтчфорд змусила заздрити своїм королівським розмірами в міні-бікіні.

Модель позувала в розхристаній сорочці з принтом морської тематики. Під одягом зірка з'явилася в золотому бікіні, тканина якого натягнулася на великі груди. Обсяги "налилися" та їх насилу стримував маленький купальник.

Повідомлялося, що пишногруда Ебігейл Ретчфорд похвалилася яскравими кадрами в одному лише білизну.

Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу. Дійсно важко пройти повз такої пишної краси, яка може заворожити буквально з першого погляду.

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