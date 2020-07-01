Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд поразила совершенствами своих прелестей в тесном белье
Звезда опубликовала новый снимок в черном кружеве, сообщает Politeka.net. В этот раз в сториз появилось фото, где модель показала себя крупным планом.
Эби предстала в черном кружевном белье с лямками, подчеркнувшими объемную грудь. Тонкая ткань оплела большие размеры модели, закрепившись вверху. Бретелька натянулась на плече под тяжестью больших прелестей.
Сквозь прозрачное кружево едва не виднелось самое интимное.
Звезда наклонилась к камере, посмотрев в камеру большими зелеными глазами.
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Красота ее черт лица подчеркнуты косметикой. Длинные ресницы и темные тени на веках, пухлые губы в нежной помаде - все это выглядит идеально.
Также нельзя оторваться от длинных, почти шелковых, волос. В общем образ получился превосходным: "Ну, как же горяча".
Как оказалось, модель сделала репост поста со своей фан-странички.
"Я люблю эту женщину очень сильно. Она такая красивая", - подписано фото.
Напомним, Эби Рэтчфорд позирует с распахнутым халатом, демонстрируя белье телесного цвета. Сперва даже может показаться, что она обнаженная, хотя это не так.
Формы и стройная фигура вызывают только восхищение.
Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд сидела спиной к фотографу, прикрыв большую грудь руками в перчатках.
Черные колготки в сеточку и со стразами обтянули стройные ножки и красивые бедра Эби. Бесстыжая звезда под колготками была без белья.
Напомним также, что Эби Рэтчфорд позировала в сетчатых колготках без белья, прикрыв пышные формы одними пончиками.
Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве
А еще Politeka писала, что сочная Эби Рэтчфорд восхитила нереальными объемами в крохотном бикини
Также Politeka писала, что аппетитная Эби Рэтчфорд без одежды понежилась в шелке, засветив самые вкусные места